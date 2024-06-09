العضايلة: يوبيل من الحكم الرشيد العامر بالإنجاز

وطنا اليوم:هنأ السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور ٢٥ عام على جلوس جلالته على العرش، واحتفالات الأردن باليوبيل الفضي لهذه المناسبة الملكية العزيزة.

وقال العضايلة، في تغريدة له،

“يوبيلٌ من الحُكم الرشيد لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسنواتٌ عامرة بالإنجاز، وعقدين ونيّف ملؤها تقدّمٌ وتوسّعٌ في العطاء، الذي ما تزال باكورة مسيرته عامرة ومستمرة، ليجد الأردنيون اليوم وطنهم، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني رابع ملوك بني هاشم الأخيار، آمناً، مزدهراً ومستقرا، لم تزده الصعاب حوله إلا قوةً وتماسكاً ومنعةً والتفافاً شعبياً جامعاً حول سيد البلاد، وما أثرت التحديات ومحدودية الموارد في عزمه وقدراته إلا تصميماً على النجاح والاستدامة.

وبعيون أبنائه عظُمَ #الأردن🇯🇴 بفضل رؤية وحكمة وجهد قيادته، وكبُر اسماً ومكانةً ودورا، وبقي متمسكاً ورائداً بدوره وموقفه تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وعلى رأسها #فلسطين🇵🇸، أرضاً عربيةً وشعباً شقيقاً وقضيةً عادلةً وحقوقاً مشروعة.

خالص التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بهذه المناسبة الملكية العزيزة.

ويداً بيد مع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نحو الغد الذي يليق بأردن التاريخ والحاضر والمجد”.