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حزب إرادة يهنيء سيد البلاد وسمو ولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة

9 يونيو 2024
حزب إرادة يهنيء سيد البلاد وسمو ولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة

وطنا اليوم:تتشرف الهيئة العامة في حزب ارادة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم حفظهما الله والاسرة الهاشمية و الأسرة الاردنية بمناسبة عيد الجلوس الملكي – اليوبيل الفضي.
وندعو الله أن يحفظ مليكنا ويديم على أردننا نعمة الأمن والأمان والرفعة والرخاء .
وكل عام والأردن ومليكنا وشعبنا بألف خير. وسنبقى ان شاء الله على_العهد باقون اليوبيل_الفضي


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