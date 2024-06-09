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الملكة رانيا: تُوجت ملكاً على عرش قلوبنا.. مبارك لك هذا اليوبيل

9 يونيو 2024
الملكة رانيا: تُوجت ملكاً على عرش قلوبنا.. مبارك لك هذا اليوبيل

وطنا اليوم:نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في انستغرام، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
وكتبت الملكة رانيا تعليقاً على الفيديو: “تُوجت ملكاً على عرش قلوبنا. مبارك لك هذا اليوبيل”.
ويحتفل الأردن اليوم التاسع من حزيران بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


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