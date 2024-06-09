الخصاونة: نجحنا بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة نجحت بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين.

وأضاف الخصاونة بمناسبة اليوبيل الفضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من 6 مليارات دينار إلى 36 مليارا خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن الدخل الصناعي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 7.3 مليار خلال عهد جلالة الملك.

وبين أن الدخل السياحي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 5.2 مليار خلال عهد جلالة الملك.

ويحتفل الأردنيون، الأحد، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز، ليكون شاهدا على منعة الأردن، وحكمة وحنكة قيادته.