بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الخصاونة: نجحنا بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين

9 يونيو 2024
الخصاونة: نجحنا بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة نجحت بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين.
وأضاف الخصاونة بمناسبة اليوبيل الفضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من 6 مليارات دينار إلى 36 مليارا خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى أن الدخل الصناعي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 7.3 مليار خلال عهد جلالة الملك.
وبين أن الدخل السياحي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 5.2 مليار خلال عهد جلالة الملك.
ويحتفل الأردنيون، الأحد، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز، ليكون شاهدا على منعة الأردن، وحكمة وحنكة قيادته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:35

عاجل | غانتس يستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي

21:17

مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب يتفقد جاهزية الدائرة الثالثة في عمان

20:42

إنجازات تتوالى بالقطاعين التجاري والصناعي في عهد الملك عبد الله

20:36

أورنج الأردن تشارك الأردنيين فخرهم باليوبيل الفضي وتغير اسم الشبكة

20:24

دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تثمن خطاب الملك في اليوبيل الفضي

19:54

العجارمة يكتب بمناسبة اليوبيل الفضي : الخيرُ وجهُكَ سيّدنا

19:42

استقالة قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

19:36

نتنياهو: حماس تشترط وقف الحرب ولن أوافق على ذلك

19:29

قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

19:21

الأمم المتحدة تحذر من كارثة لا نهاية لها في السودان

19:14

الملك خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي: الأردن غال بأرضه وأهله

19:08

إغلاق الحركة الجوية لساعتين بمناسبة فعالية اليوبيل الفضي

وفيات
قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024