ارتفاع حصيلة عدد شهداء مجزرة النصيرات إلى 274 شهيدا

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم النصيرات، السبت، ارتفعت إلى 274 شهيدا و698 إصابة منها حالات حرجة.

وأشارت في تحديث للتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 247 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37084 شهيدا و 84494 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي

ونوهت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و 814 إصابة خلال 24 ساعة. كما قالت إن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.