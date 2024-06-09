الأهلي القطري : مليون دولار للاستغناء عن النعيمات

وطنا اليوم:أعلنت إدارة النادي الأهلي القطري، عن تمسكها بالهداف الأردني يزن النعيمات (25 عاما)، مؤكدة رغبتها في استمراره، خاصة وأنه من الركائز الأساسية في خط الهجوم، لكنها حددت مبلغا بقيمة مليون دولار كشرط جزائي من أجل الاستغناء عن خدماته لأي ناد آخر.

ويرتبط النعيمات مع النادي الأهلي بعقد ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

ونقلت الصحافة القطرية عن إدارة النادي الأهلي القطري قولها، إن النعيمات تلقى في الآونة الأخيرة، عدة عروض احترافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أعقاب تألقه الملحوظ في بطولة كأس آسيا 2023 التي استضافتها قطر قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وساهم النعيمات في تحقيق منتخب النشامى نتائج مبهرة خلال البطولة، والتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ المنتخب.

وأنهى الأهلي القطري منافسات بطولة الدوري في المركز العاشر بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والخسارة في 13 مباراة، وهو يتطلع للظهور بمستوى أفضل في الموسم الجديد لذلك لا ينوي التفريط في أي من محترفيه وأبرزهم يزن النعيمات.

وكشفت إدارة النادي الأهلي، أنه في حالة إصرار اللاعب على الرحيل إذا تلقى عرضا جادا، فلن يقبل النادي بأقل من مليون دولار قيمة الشرط الجزائي، للتفريط في خدماته.

وكان النادي الأهلي القطري، قد تعاقد رسميا مع مهاجم ?المنتخب الأردني? ?يزن النعيمات? قادما من ?نادي سحاب، حيث شكل أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية أواخر عام 2021.