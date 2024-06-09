بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الأهلي القطري : مليون دولار للاستغناء عن النعيمات

9 يونيو 2024
الأهلي القطري : مليون دولار للاستغناء عن النعيمات

وطنا اليوم:أعلنت إدارة النادي الأهلي القطري، عن تمسكها بالهداف الأردني يزن النعيمات (25 عاما)، مؤكدة رغبتها في استمراره، خاصة وأنه من الركائز الأساسية في خط الهجوم، لكنها حددت مبلغا بقيمة مليون دولار كشرط جزائي من أجل الاستغناء عن خدماته لأي ناد آخر.
ويرتبط النعيمات مع النادي الأهلي بعقد ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل 2024-2025.
ونقلت الصحافة القطرية عن إدارة النادي الأهلي القطري قولها، إن النعيمات تلقى في الآونة الأخيرة، عدة عروض احترافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أعقاب تألقه الملحوظ في بطولة كأس آسيا 2023 التي استضافتها قطر قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وساهم النعيمات في تحقيق منتخب النشامى نتائج مبهرة خلال البطولة، والتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ المنتخب.
وأنهى الأهلي القطري منافسات بطولة الدوري في المركز العاشر بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والخسارة في 13 مباراة، وهو يتطلع للظهور بمستوى أفضل في الموسم الجديد لذلك لا ينوي التفريط في أي من محترفيه وأبرزهم يزن النعيمات.
وكشفت إدارة النادي الأهلي، أنه في حالة إصرار اللاعب على الرحيل إذا تلقى عرضا جادا، فلن يقبل النادي بأقل من مليون دولار قيمة الشرط الجزائي، للتفريط في خدماته.
وكان النادي الأهلي القطري، قد تعاقد رسميا مع مهاجم ?المنتخب الأردني? ?يزن النعيمات? قادما من ?نادي سحاب، حيث شكل أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية أواخر عام 2021.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:35

عاجل | غانتس يستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي

21:17

مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب يتفقد جاهزية الدائرة الثالثة في عمان

20:42

إنجازات تتوالى بالقطاعين التجاري والصناعي في عهد الملك عبد الله

20:36

أورنج الأردن تشارك الأردنيين فخرهم باليوبيل الفضي وتغير اسم الشبكة

20:24

دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تثمن خطاب الملك في اليوبيل الفضي

19:54

العجارمة يكتب بمناسبة اليوبيل الفضي : الخيرُ وجهُكَ سيّدنا

19:42

استقالة قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

19:36

نتنياهو: حماس تشترط وقف الحرب ولن أوافق على ذلك

19:29

قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

19:21

الأمم المتحدة تحذر من كارثة لا نهاية لها في السودان

19:14

الملك خلال الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي: الأردن غال بأرضه وأهله

19:08

إغلاق الحركة الجوية لساعتين بمناسبة فعالية اليوبيل الفضي

وفيات
قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024