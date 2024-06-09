بعد الأجواء الحارة.. طقس لطيف ومائل للبرودة ليلا في الأردن

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب إن الأجواء اللطيفة ستعود إلى في مختلف مناطق المملكة وبخاصة المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات المساء والليل مطلع الأسبوع الحالي.

وذكر الموقع أن الطقس سيميل للبرودة قليلاً في أوقات متأخرة من الليل وفترة الفجر في اجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، بينما يكون الطقس دافئاً اول الليل في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة والمناطق الشرقية، ويميل للإعتدال في أوقات مُتأخرة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض عن الـ20 مئوية في جبال الشراه بينما تكون أعلى من ذلك ببقية المناطق.

وقال إن الخرائط المُختصة في درجات الحرارة تُشير إلى وصول درجات الحرارة الصُغرى التي تُسجل بُعيد شروق الشمس بدقائق إلى 16-18درجة مئوية في القمم الجبلية العالية خاصة جبال الشراه في حين تكون مابين 19-23 درجة مئوية في بقية المناطق بما فيها العاصمة عمّان، ويتزامن ذلك مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية بشكلٍ تدريجي، وتظهر الغيوم المُنخفضة ولاسيما في المناطق الشمالية من المملكة عند تأخر ساعات الليل.

رياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة

ويستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية مُعتدلة السرعة على المملكة خلال ساعات العصر و المساء، تترافق بهبات نشطة السرعة أحياناً خاصة في المرتفعات الجبلية والمناطق الشرقية وتؤدي الرياح بدورها إلى تلطيف الأجواء والتخفيف من الشعور بالحرارة لاسيما في المناطق الجبلية