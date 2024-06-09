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الخصاونة: نواصل مسيرة العز والفخر والسؤدد والتحديث

9 يونيو 2024
الخصاونة: نواصل مسيرة العز والفخر والسؤدد والتحديث

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
وكتب الخصاونة على موقع “إكس” “في اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلُطاته الدِّستوريَّة، نستحضر بكلِّ فخر واعتزاز ما تحقَّق في عهده الميمون من منجزات، ونواصل تحت ظلِّ قيادته الحكيمة، يعضُدُه سموُّ وليِّ عهده الأمين، مسيرة العزّ والفخر والسُّؤدد والتَّحديث، ماضين بثبات نحو مئويَّة ثانية من عُمر الدَّولة الأردنيَّة، ليبقى الأردن عالياً متلألئاً في سماءِ المجد”.
ويحتفل الأردن اليوم التاسع من حزيران بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وفي وقت سابق أعلنت رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي عن إقامة الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، الأحد.
وتقام هذه الفعالية تعبيرا عن تقدير الأردنيين والأردنيات لقائدهم، وافتخارهم بمسيرة البناء والإنجاز التي شهدها ويشهدها وطننا بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، الذي أكد في مناسبات عدة أن ما تحقق من إنجاز خلال ربع قرن هو بفضل جهود أبناء الوطن وبناته، وهو لكل واحد منهم.
وستتضمن الفعالية فقرات تبرز إنجازات الأردن خلال ربع قرن، وتؤكد عزيمة الأردنيين على مواصلة التحديث والتطوير والبناء على ما تحقق عبر مسيرة تميزت بالازدهار والمنعة، وأنهم على العهد ماضون.


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