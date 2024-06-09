انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه أمر العودة إلى غزة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بانتحار جندي بعد تلقيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة.

وقبل نحو شهر أفادت صحيفة هآرتس العبرية بانتحار 10 ضباط وجنود للاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن عدد منهم أنهى حياته خلال المعارك في مستوطنات محيط غزة.

وأكدت هآرتس أن جيش الاحتلال يتستر على مقتل 17 جنديا بعضهم انتحروا، إضافة لجنود احتياط انتحروا بعد تسريحهم.

وأفادت الصحيفة بأن المعطيات التي حصلت عليها تشير إلى أن عشرة جنود انتحروا، بينهم ضباط برتبة رائد ومقدم، وتم الاعتراف بهم على أنهم قتلوا خلال المعارك لكن الجيش يرفض الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

جاء ذلك عقب مع ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيفعّل برنامجاً لمساعدة الجنود الذين يعانون من “اضطرابات نفسية” بسبب الحرب في غزة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنّ الحرب على غزة تفرض ثمناً باهظاً لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصاً بين المعاقين من الجنود