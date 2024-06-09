عمرو دياب يضرب أحد معجبيه ووالد الشاب يتوعد

وطنا اليوم:كشف فيديو جديد واقعة صفع عمرو دياب لشاب حاول التقاط سيلفي معه خلال حفل زفاف في القاهرة، وهي الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة في مصر.

وأظهر الفيديو أن الشاب حاول ملامسة الفنان وجذبه من ملابسه للتصوير معه ما أدى لقيام الأخير بصفعه على وجهه.

والد الشاب يتوعد

من جهته، أكد أسامة الكوتري والد الشاب صاحب الواقعة أن الأسرة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمرو دياب، وذلك بعد إهانته المتعمدة لنجله.

وقال إن نجله لم يرتكب أي خطأ، ولكنه قرر أن يلتقط صورة تذكارية مع مطرب تربى على صوته منذ الصغر، وفوجئ بإهانته، موضحا أنه لم يشاهد الفيديو ولكنه تلقى اتصالات من أقاربه بمحافظة الأقصر تخبره بالواقعة.

“أزمة نفسية بسبب الصفعة”

كما أضاف أن نجله يمر بأزمة نفسية كبيرة بسبب الصفعة ولايتحدث مع أحد، حتى يحصل على حقه ويرد له اعتباره، موضحا أن الأسرة لن تجعل الأمر يمر بسهولة ولكونها صعيدية الأصل فإنها لن تتنازل عن حقها وحق نجلها مهما حدث.

ساويرس يتعاطف مع عمرو دياب

من جانبه وتعليقا على الواقعة تعاطف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مع عمرو دياب لكنه اعترف بأن الفنان مخطئ في حق الشاب.

وقال ساويرس في تغريدة على منصة “إكس”: “غلط طبعا.. بس انت ماشي بتغني للناس ومرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور.. دى مش قلة ذوق؟

وكان صديق مقرب من عمرو دياب، قد كشف أن الفنان فوجئ برد فعل الجمهور على الواقعة، حيث لم يتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه الطريقة وأن تصبح الواقعة حديث الجمهور ووسائل التواصل.

فيما لا تزال واقعة صفع عمرو دياب لشاب في حفل زفاف بمصر تتصدر حديث الشارع المصري، كشف شاهد عيان وقريب لأحد العروسين تفاصيل جديدة عن المعجب.

وكشف الشاهد أن الشاب صاحب الواقعة لم تتم دعوته من جانب أي من أهل العروسين، فضلا عن أنه لا يعمل بالفندق الذي أقيم فيه الحفل.

كما أضاف أن الشاب التقط نحو 5 فيديوهات وصور “سليفي” مع الفنان عمرو دياب، بدون أي مشكلات أو اعتراضات، بل قوبل بترحيب كبير من الهضبة الذي التقط عدد كبير من المعجبين معه العديد من الصور معه.

حاول التقاط صور أخرى

وتابع أن الشاب كرر إصراره على التقاط صور أخرى ما دفع الهضبة لأن يقول له وبلهجة عامية “لو سمحت كفاية كدا، من فضلك خلي غيرك يتصور، أعطي فرصة لباقي الناس”، مشيرا إلى أن الشاب أصر على التقاط صور سيلفي أخرى وأمسك بملابس الفنان وجذبه منهاً، مما آثار استفزاز دياب وجعله يقوم بصفعه.