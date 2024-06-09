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دول عربية وإسلامية تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

9 يونيو 2024
دول عربية وإسلامية تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

وطنا اليوم:بعد ساعات من إعلانها عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وأن أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 من نفس الشهر، عدلت بنغلاديش عن قرارها بعد ورود شهادات برؤية الهلال.
فقد أعلنت بنغلاديش بشكل مفاجئ، عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الجمعة بسبب الجو الغائم كليًا، وأن السبت هو المتمم لذي الحجة، ليكون الأحد 9 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء 18 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى.

تراجع
بذلك كانت بنغلاديش الدولة الوحيدة التي تعلن عيد الأضحى 2024 يوم الثلاثاء، ولكنها أصدرت بيانا آخر بأن امس السبت غرة ذي الحجة، وأن الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

دول تحتفل الأحد وأخرى الاثنين
يذكر أن السعودية وغالبية دول العالم الإسلامي تستعد للاحتفال بعيد الأضحى 2024 يوم الأحد 16 يونيو 2024، فيما تحتفل بعض الدول بالعيد يوم الاثنين 17 يونيو، وذلك في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وسلطنة عمان والمغرب وباكستان.


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