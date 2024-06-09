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الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وعيد الجلوس الملكي

9 يونيو 2024
الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وعيد الجلوس الملكي.

كما تقدموا بأسمى آيات التهنئة والمباركة لجلالته ولسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
وبين الدكتور الذنيبات أن هذه المناسبات الوطنية العزيزة تشكل محطات مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية وعهد جلالته الميمون، ومسيرة التحديث والتطوير التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات، ويتطلع فيها الأردنيون إلى مزيد من العمل والبناء والتقدم للأردن الحديث الأنموذج بقيادة جلالته .

وأكد أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا وداعما للاقتصاد الوطني، وأنموذجا للشركات الأردنية الناجحة، تعكس رؤية ملكية عمادها الإنجاز والريادة، وتستلهم رؤية جلالته نحو مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.

وقال إن الأسرة الأردنية الكبيرة ، وهي تحتفل بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا، تضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته وسمو ولي عهده، والأسرة الهاشمية، وأن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.


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