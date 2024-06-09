تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، التعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فقط.

وأوضحت في بيان، أن حركة المسافرين الثلاثاء، تبدأ عند الساعة الثامنة وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهرا.

وأشارت إلى أن حركة المعبر التجاري الثلاثاء تبدأ عند الساعة الثامنة وتنتهي عند الساعة الثانية عشر.

أما يوم الأربعاء، تبدا حركة جميع المسافرين عند الساعة الثامنة وتنتهي عند الساعه الساعة السادسة مساء.

وأكدت إدارة أمن الجسور أن المعبر التجاري سيكون مغلق إغلاقا تاما يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الحركة تعود الخميس الموافق 13-06-2024 كالمعتاد.