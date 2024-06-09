اشتعال النار بسفينتين قبالة سواحل عدن

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن وكالتين بحريتين بريطانيتين تأكيدهما اشتعال النار في سفينتين إثر إصابتهما بصواريخ قبالة سواحل عدن جنوب اليمن.

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق السكانية الرئيسية في اليمن، هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية مما أجبر شركات على تغيير مسار سفنها واتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

كما تسببت الهجمات في إثارة مخاوف غربية من اتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.