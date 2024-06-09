نقابة المحامين تقرر رفع الراتب التقاعدي لمنتسبيها

وطنا اليوم:قرر مجلس نقابة المحامين رفع الراتب التقاعدي للمحامين المتقاعدين من 23 دينارا عن سنة المزاولة إلى 26 دينارا.

وقال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إنه بموجب القرار فإن الزيادة التي ستطرأ على الراتب التقاعدي ستكون بمعدل 90 دينارا شهريا على الراتب الحالي لمن زاول المهنة 30 سنة.

وأشار إلى أن الزيادة تمت بناء على نتائج الدراسة الإكتوارية لصناديق النقابة التي أجراها مجلس النقابة.

وأوضح أبو عبود أن الزيادة تأتي لمساعدة الزملاء على تحمل أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.