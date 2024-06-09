شكر على تعازي.. بالفقيد صالح اشتيان المدادحة ابو عماد ابو عماد

وطنا الي م-تتقدم عشيرة المدادحة في الكرك وعمان والزرقاء وباقي محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفي الخارج عامة، وأبناء وبنات المرحوم الحاج اشتيان المدادحة واحفاده وانا عماد صالح اشتيان المدادحة واخوتي اللواء المتقاعدجهاد والعقيد المتقاعد زياد وابناء المرحوم اياد واخواتي وانسبائي جميعا وأخوالنا من عشائر الطراونة الكرام خاصة، من كافة أبناء وبنات الاردن العظيم من مختلف المشارب والمنابت، بخالص الشكر والعرفان على مواساتهم لنا بفقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله والدي

الحاج صالح إشتيان المدادحة

نائب محافظ الكرك الأسبق.

ونخص بالذكر شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية والفلسطينية من بدو وحضر وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الوزراء الحاليين والسابقين والاعيان والنواب والمدراء العامين وخاصة وزراء الداخلية والمحافظين الحاليين والسابقين. وامناء عموم الأحزاب الاردنية وخاصة فضيلة المهندس المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين والنقاء المهنيين والعماليين والاتحادات والروابط. وجميع من واسانا بفقيدنا إما بالمشاركة بالتشييع أو الحضور لبيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي.

واخيرا أتقدم بالشكر والامتنان لزملائي في دائرة المخابرات العامة الذين شاركونا بصورة رسمية وشخصية بالتشييع. وكذلك رفاق السلاح سياج الوطن العاملين والمتقاعدين من ضباط وضباط صف قواتنا المسلحة الجيش العربي والامن العام والدفاع المدني .

وادعو الله أن يحفظ الوطن في ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله بن الحسين وسمو ولي العهد المحبوب الامير الحسين بن عبدالله.

وادعو الله أن يحفظ الجميع.

اللواء المتقاعد عماد صالح اشتيان المدادحة.