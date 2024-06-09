بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

شكر على تعازي.. بالفقيد صالح اشتيان المدادحة ابو عماد ابو عماد

منذ ساعة واحدة
شكر على تعازي.. بالفقيد صالح اشتيان المدادحة ابو عماد ابو عماد

وطنا الي م-تتقدم عشيرة المدادحة في الكرك وعمان والزرقاء وباقي محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفي الخارج عامة، وأبناء وبنات المرحوم الحاج اشتيان المدادحة واحفاده وانا عماد صالح اشتيان المدادحة واخوتي اللواء المتقاعدجهاد والعقيد المتقاعد زياد وابناء المرحوم اياد واخواتي وانسبائي جميعا وأخوالنا من عشائر الطراونة الكرام خاصة، من كافة أبناء وبنات الاردن العظيم من مختلف المشارب والمنابت، بخالص الشكر والعرفان على مواساتهم لنا بفقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله والدي
الحاج صالح إشتيان المدادحة
نائب محافظ الكرك الأسبق.
ونخص بالذكر شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية والفلسطينية من بدو وحضر وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الوزراء الحاليين والسابقين والاعيان والنواب والمدراء العامين وخاصة وزراء الداخلية والمحافظين الحاليين والسابقين. وامناء عموم الأحزاب الاردنية وخاصة فضيلة المهندس المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين والنقاء المهنيين والعماليين والاتحادات والروابط. وجميع من واسانا بفقيدنا إما بالمشاركة بالتشييع أو الحضور لبيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي.
واخيرا أتقدم بالشكر والامتنان لزملائي في دائرة المخابرات العامة الذين شاركونا بصورة رسمية وشخصية بالتشييع. وكذلك رفاق السلاح سياج الوطن العاملين والمتقاعدين من ضباط وضباط صف قواتنا المسلحة الجيش العربي والامن العام والدفاع المدني .
وادعو الله أن يحفظ الوطن في ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله بن الحسين وسمو ولي العهد المحبوب الامير الحسين بن عبدالله.
وادعو الله أن يحفظ الجميع.
اللواء المتقاعد عماد صالح اشتيان المدادحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:29

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)

23:17

أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)  

23:17

حملة “نفديكم بدمائنا”: المستشفى التخصصي ينظم حملة واسعة للتبرع بالدم دعماً لقطاع غزة

23:04

نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اعتداء موظف اتحاد كرة القدم على رئيس تحرير صحيفة الغد

23:00

الملك يوجه خطابًا للأسرة الأردنية غدًا الأحد

22:59

البوتاس العربية” تهنىء قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي 

22:58

أسرة جامعة البترا تهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني

22:51

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في اليوبيل الفضي لجلوس الملك العربي الهاشمي .. 25 عاماً من “الحِكمة” 

22:30

الغذاء والدواء تضبط 120 طنا من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية

22:00

إصلاحات دستورية عميقة أحدثت نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديموقراطية

21:19

منطقة الملك الحسين التنموية بالمفرق قفزة نوعية في تنمية الحركة الاقتصادية

20:35

معهد الإعلام يختتم فعاليات أكاديمية الدِّراية الإعلامية بمشاركة 60 شخصًا

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024