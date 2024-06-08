أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)  

وطنا اليوم_تتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة

برئيس مجلس الأمناء دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإداريةوطلبة الجامعة

يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)

داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وطناً ومليكاً وشعبا ًوأن يعيد هذه المناسبة علينا والوطن وقائد الوطن بألف خير