نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اعتداء موظف اتحاد كرة القدم على رئيس تحرير صحيفة الغد

وطنا اليوم/ دان مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين حادثة الاعتداء التي تعرض لها رئيس تحرير صحيفة الغد الزميل مكرم الطراونة من قبل احد الموظفين العاملين في اتحاد كرة القدم خلال عملية دخوله إلى ستاد عمان لمؤازرة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان.

واعتبر المجلس في بيان له اليوم أن هذا الاعتداء سابقة خطيره وعمل غير اخلاقي وتصرف غير مسؤول وخارج عن إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها مطالبا بمحاسبة الموظف من خلال اتخاذ الإجراءات القانونيه بحقه لمنع تكرار مثل هذه التصرفات والأفعال مستقبلا .

وأكد المجلس وقوفه مع حقوق الزميل وصحيفة الغد في أية إجراءات يرونها مناسبة معتبرا هذا العمل مرفوض وهذه الحادثه اعتداء على الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.

وطالب مجلس النقابة اتحاد كرة القدم بالاعتذار الفوري عن مثل هذه التصرفات التي تعتبر إساءة بحق الزملاء الصحفيين وأخلاق المهنة .