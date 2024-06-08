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البوتاس العربية” تهنىء قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي 

8 يونيو 2024
البوتاس العربية” تهنىء قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي 

 

وطنا اليوم_بمشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة

 

بأسمى آيات التهنئة والتبريك

 

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

 

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه،

 

وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

 

بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يبقي الأردن سائراً في معارج التقدم والإنجاز والنماء في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

 

كل عام وجلالة الملك وولي عهده الأمين والشعب الأردني الوفي بألف خير.


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