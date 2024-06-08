نشاط بعنوان العادات الغذائية الخاطئة بمركز شابات الرمثا

أقام مركز شابات الرمثا نشاطًا بعنوان “العادات الغذائية الخاطئة”، بحضور 20 مشاركة ضمن الفئة العمرية 18-30 عام.

قامت خلاله المحاضرة ضياء الرباعي، بتقديم تعريف عن العادات الغذائية الخاطئة التي تتسبب في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، دون الحصول على القيمة الغذائية الكافية للجسم.

وأضافت أن التغذية السليمة هي مفتاح الحفاظ على الصحة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة.

وتطرقت الرباعي إلى أنواع السلسلة الغذائية لحاجة جسم الإنسان والأعراض الناتجة عن الغذاء غير الصحي ومضاره للجسم.