حداد يفتتح مشغل التعبئة والتدريج والتبريد في بحوث ديرعلا

أفتتح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد مشغل ومختبر التعبئة والتدريج والتبريد في مركز ديرعلا للبحوث الزراعية، في إطار الجهود البحثية لتمكين المزارعين والجمعيات في المناطق الريفية حول القيمة المضافة على المنتج من خلال تعزيز البحوث الزراعية على عمليات ما بعد الحصاد.

وقال حداد إن إفتتاح مشغل التعبئة والتدريج والتبريد سيكون نواة للتمكين الإقتصادي للمزارعين والجمعيات التعاونية والخيرية من خلال تقديم مشاريع التدريب والتعبئة والتغليف والتدريج، لافتًا أن هدف المشغل ليس إنتاجي بقدر ما نستطيع إطلاع المزارعين والمهندسين والمصدرين والمنتجين على بعض الإجراءات والصحيحة في عمليات التخزين مابعد الحصاد والذي قد ينجم عنه إتلاف للمحصول بسبب عدم معرفة درجات الحرارة المناسبة لكل محصول لغايات التخزين ومن هنا جاءت فكرة انشاء مشغل ومختبر تدريج وتعبئة وتبريد للخضروات والتمور.

واشار الدكتور عيسى النسور إلى أن فكرة المشروع جاءت لتعزيز البحث العلمي على عمليات ما بعد الحصاد بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال صندوق التكيف مع التغير المناخي.

ونوه رئيس إتحاد المزارعين في وادي الأردن السيد عدنان الخدام البلاونه إلى أن هذا المشغل والمختبر سيمكن المزارعين من معرفة عمليات ما بعد الحصاد من خلال مشاريع التدريب والتمكين والذي سينفذها المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وعبر رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة البلقاء السيد عاهد الشوبكي عن ثقته بالمركز الوطني بتطوير البحث العلمي الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة القادرة تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن مجلس محافظة البلقاء من الجهات الداعمة للعمل للبحثي في المركز وسوف نوصي جميع مجالس المحافظات في المملكة دعم جميع المحطات والمراكز البحثية المنتشرة على إمتداد أرض.