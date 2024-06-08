1729 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1729 طنا.

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، انه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 877 طنا و231 طن فواكه و 29 طن ورقيات و 38 طنا ما بين الفواكه والخضار و 554 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، البصل الناشف 18-30 قرشا، الثوم 150-225 قرشا، البطاطا 25-45 قرشا، البندورة 10-17 قرشا، الخيار 13-20 قرشا، الزهرة 20-35 قرشا، البطيخ 12-17 قرشا والشمام 15-30 قرشا.