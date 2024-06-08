وصول 5 آلاف حاج أردني إلى المدينة المنورة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة وصول ما يزيد عن 5 آلاف حاج إلى المدينة المنورة ضمن المرحلة الأولى.

وأشار خلال تفقده أماكن سكن الحجاج الأردنيين في المدينة إلى إكتمال وصول جميع قوافل الحجيج إلى المدينة المنورة، المحطة الأولى وفق برنامج الحج المقرر من قبل الوزارة إستعدادًا لتفويجهم إلى مكة المكرمة.

واطمأن الوزير على أحوالهم الصحية وتفقد أوضاعهم ومدى رضاهم عن الطعام والشراب المقدم لهم وكذلك عن ملاءمة السكن من حيث التجهيزات التي اتّخذت في سبيل راحتهم،

لافتًا إلى أنه سيتم تفويج الدفعة الأولى من الحجاج من منطقة آبار علي الى مكة المكرمة يرافقهم طواقم وزارة الأوقاف على طول الطريق للتأكد من سلامة وصولهم بدون أية مشاكل أو صعوبات.