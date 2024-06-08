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التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوبيل الفضي

8 يونيو 2024
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوبيل الفضي

عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية من أرشيفه تؤرّخ لذكرى الجلوس الملكي والاحتفالات بتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ، وتتضمّن العدد الصادر بتاريخ 9 حزيران 1999 من جريدة الرأي الأردنيّة.

وأوضح المركز في بيان اليوم السبت، أن العدد يُظهر في صفحته الرئيسة مانشيت الاحتفال بجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وتتويجه ملكًا للملكة الأردنيّة الهاشميّة، إضافة إلى الاحتفالات الشعبيّة التي عكست الفرح الأردنيّ باستلام جلالته سلطاته الدستوريّة.

كما تحتوي صفحة العدد الرئيسة على مجموعة من العناوين المهمّة، منها خبر مرور الموكب الملكي في العاصمة عمان، وخبر تقليد جلالة الملكة رانيا العبد الله قلادة الحسين، إضافة إلى العديد من البرقيات التي وجهت لجلالة الملك بهذه المناسبة الوطنيّة من داخل الأردن وخارجه.

وبين المركز أن هذه الوثيقة تسجّل مرحلة تاريخية مهمّة من تاريخ الأردن، معلنةً عن بداية مسيرة تقدميّة بخطى ثابتة تحت ظلّ قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته الحكيمة.


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