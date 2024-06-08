العفاف تزف 20 عريسا وعروسا اردنيين..

وطنا اليوم_في إطار برنامجها لتسهيل الزواج وتقديم الدعم في جميع الظروف، نظمت جمعية العفاف الخيرية حفلاً لتزويج عشرين عريساً وعروساً، بالتعاون مع جمعية خليل الرحمن الخيرية، يوم الجمعة الماضي. الحفل، الذي اقتصر على وصلات إنشادية قدمها المنشد حمزة أبو السيد، شهد حضور العرسان وعائلاتهم، وتغنى فيه بالأردن وفلسطين وثبات أهالي غزة ووحدة الشعبين.

ألقى المهندس محمد مراد، نيابة عن رئيس جمعية العفاف الحاج حمدي الطباع، كلمة ترحم فيها على شهداء غزة ودعا لنصر المجاهدين. كما هنأ العرسان وذويهم، مشيراً إلى أن حفلات الزفاف الجماعية تعد وسيلة فعّالة لتقليل تكاليف الزواج، ووجه الشكر للبنك الإسلامي الأردني وجمعية خليل الرحمن الخيرية والمتبرعين والمتطوعين.

وفي ختام الحفل، قدم المهندس رفقي صالح، عضو الهيئة الإدارية للجمعية، هدايا للعرسان، بينما سلم الدكتور أحمد عبد الكريم، ممثلاً عن البنك الإسلامي الأردني، نقوطاً للعرسان، وقدمت مندوبة عن البنك نقوطاً للعرائس.

أوضح مفيد سرحان، مدير الجمعية، أن الجمعية قدمت خلال الأيام الماضية غرف نوم وفساتين الزفاف وفساتين السهرة للعرائس، بالإضافة إلى تجهيزات العرائس مجاناً من صالونات التجميل. وأكد أن الجمعية ستواصل تقديم الأدوات الكهربائية والمنزلية كجزء من الدعم المستمر.

وأشار سرحان إلى تقدير الجمعية لجهود المتطوعين والمساهمين، مؤكداً أن حفلات الزفاف الجماعية تعكس صورة إيجابية عن المجتمع الأردني. يُذكر أن هذا الحفل هو الخامس والثلاثون الذي تنظمه الجمعية، بمساهمة مجموعة القدس الكشفية في استقبال الضيوف والعرسان.