بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

خبر سار للأردنيين بشأن موعد صرف الرواتب

8 يونيو 2024
خبر سار للأردنيين بشأن موعد صرف الرواتب

وطنا اليوم_رجّحت مصادر حكومية في الأردن أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. وطلبت وزارة المالية من الوزارات والدوائر والشركات الحكومية تزويدها بكشوفات الرواتب قبل نهاية دوام يوم الاثنين المقبل. الهدف من هذا الإجراء هو تسريع صرف الرواتب لتمكين المواطنين من شراء حاجياتهم قبل العيد.

ومن المتوقع أن يتم البدء في صرف الرواتب يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين إذا قررت الحكومة ذلك بشكل رسمي.

يُذكر أن عيد الأضحى المبارك يبدأ يوم الأحد 16 يونيو، وتستمر العطلة الرسمية حتى الخميس 20 يونيو.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:37

شكر على تعازي.. بالفقيد صالح اشتيان المدادحة ابو عماد ابو عماد

05:29

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)

23:17

أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)  

23:17

حملة “نفديكم بدمائنا”: المستشفى التخصصي ينظم حملة واسعة للتبرع بالدم دعماً لقطاع غزة

23:04

نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اعتداء موظف اتحاد كرة القدم على رئيس تحرير صحيفة الغد

23:00

الملك يوجه خطابًا للأسرة الأردنية غدًا الأحد

22:59

البوتاس العربية” تهنىء قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي 

22:58

أسرة جامعة البترا تهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني

22:51

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في اليوبيل الفضي لجلوس الملك العربي الهاشمي .. 25 عاماً من “الحِكمة” 

22:30

الغذاء والدواء تضبط 120 طنا من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية

22:00

إصلاحات دستورية عميقة أحدثت نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديموقراطية

21:19

منطقة الملك الحسين التنموية بالمفرق قفزة نوعية في تنمية الحركة الاقتصادية

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024