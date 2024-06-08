خبر سار للأردنيين بشأن موعد صرف الرواتب

وطنا اليوم_رجّحت مصادر حكومية في الأردن أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. وطلبت وزارة المالية من الوزارات والدوائر والشركات الحكومية تزويدها بكشوفات الرواتب قبل نهاية دوام يوم الاثنين المقبل. الهدف من هذا الإجراء هو تسريع صرف الرواتب لتمكين المواطنين من شراء حاجياتهم قبل العيد.

ومن المتوقع أن يتم البدء في صرف الرواتب يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين إذا قررت الحكومة ذلك بشكل رسمي.

يُذكر أن عيد الأضحى المبارك يبدأ يوم الأحد 16 يونيو، وتستمر العطلة الرسمية حتى الخميس 20 يونيو.