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أخر المستجدات
05:37
شكر على تعازي.. بالفقيد صالح اشتيان المدادحة ابو عماد ابو عماد
05:29
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)
23:17
أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)
23:17
حملة “نفديكم بدمائنا”: المستشفى التخصصي ينظم حملة واسعة للتبرع بالدم دعماً لقطاع غزة
23:04
نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اعتداء موظف اتحاد كرة القدم على رئيس تحرير صحيفة الغد
23:00
الملك يوجه خطابًا للأسرة الأردنية غدًا الأحد
22:59
البوتاس العربية” تهنىء قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي
22:58
أسرة جامعة البترا تهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني
22:51
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في اليوبيل الفضي لجلوس الملك العربي الهاشمي .. 25 عاماً من “الحِكمة”
22:30
الغذاء والدواء تضبط 120 طنا من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية
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عاجل/ الجيش الإسرائيلي: انقذنا 4 رهائن أحياء من غزة
8 يونيو 2024
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24 ساعة
05:37
شكر على تعازي.. بالفقيد صالح اشتيان المدادحة ابو عماد ابو عماد
05:29
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)
23:17
أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)
23:17
حملة “نفديكم بدمائنا”: المستشفى التخصصي ينظم حملة واسعة للتبرع بالدم دعماً لقطاع غزة
23:04
نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اعتداء موظف اتحاد كرة القدم على رئيس تحرير صحيفة الغد
23:00
الملك يوجه خطابًا للأسرة الأردنية غدًا الأحد
22:59
البوتاس العربية” تهنىء قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي
22:58
أسرة جامعة البترا تهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني
22:51
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في اليوبيل الفضي لجلوس الملك العربي الهاشمي .. 25 عاماً من “الحِكمة”
22:30
الغذاء والدواء تضبط 120 طنا من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية
22:00
إصلاحات دستورية عميقة أحدثت نقلة نوعية في مسيرة الأردن الديموقراطية
21:19
منطقة الملك الحسين التنموية بالمفرق قفزة نوعية في تنمية الحركة الاقتصادية
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن