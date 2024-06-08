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عاجل/ الجيش الإسرائيلي: انقذنا 4 رهائن أحياء من غزة

8 يونيو 2024
عاجل/ الجيش الإسرائيلي: انقذنا 4 رهائن أحياء من غزة

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