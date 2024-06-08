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مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية و جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية

8 يونيو 2024
مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية و جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية

وطنا اليوم- وقع رئيس جامعة عمان الأهلية بالوكالة الأستاذ الدكتور أنس السعود مذكرة تفاهم مع جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتورعبد الناصر زيد، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين ، بحضور الدكتور نضال دويكات نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للتخطيط والتطوير والجودة والأستاذ الدكتور وليد صويلح مدير دائرة التصنيفات الأكاديمية العالمية في جامعة النجاح، والدكتور أحمد منصور مدير مكتب الاستدامة في جامعة عمان الأهلية.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور السعود أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف وتطلعات الجامعة بتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والتعاون المشترك مع الجامعات العربية لتطوير المجالات العلمية والثقافية في جميع التخصصات الموجودة ولتعزيز أسس التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.

من جانبه، أعرب الدكتور نضال دويكات عن استعداد جامعة النجاح الوطنية لتعزيز التعاون مع جامعة عمان الأهلية في عدة مجالات أكاديمية وبحثية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في إثراء البيئة الأكاديمية والعلمية في كلتا الجامعتين.

وفي نهاية اللقاء وبعد حفل التوقيع، قدّم الأستاذ الدكتور أنس السعود درع الجامعة التذكاري لضيف الجامعة تقديرا لزيارته الهامة.


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