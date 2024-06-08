استشاري الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات في البادية الغربية الشمالية

وطنا اليوم_التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي عددا من وجهاء وابناء قضاء الخالدية وبلدة السويلمة في البادية الغربية الشمالية.

رئيس المجلس الاستشاري قال ان قانوني الأحزاب والانتخاب جاءا لإعطاء المواطنين الفرصة الحقيقية في المشاركة الساسية للوصول الى مركز صنع القرار لاحداث التغيير المنشود كما تحدث حول اهداف ومبادىء الحزب وحث الحضور على الانتساب للأحزاب والمشاركة الحقيقية الفاعلة وان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل الحزبي المبني على اساس برامجي.

وجرى النقاش خلال اللقاءات حول عملية الإصلاح السياسي ومعالجة الفقر البطالة من خلال برنامج وطني حقيقي مدروس للحد منها.

كما تم دعوة الحضور الى المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من خلال الانتساب للاحزاب والاندماج بالعمل الحزبي.

وشهدت اللقاءات حضور كبير من وجهاء وشباب عشيرة الطرمان والعابد والحبيب والسنيد والمقلد والشلهوب والمصيطف من بني خالد ، ورحبوا بوجود الأحزاب السياسية مؤكدين دورها الهام في المرحلة المقبلة.