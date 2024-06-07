بلينكن سيسافر لإسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وفي زيارته الثامنة للمنطقة منذ بدء الجولة الأخيرة من الصراع في غزة، سيزور بلينكن مصر وإسرائيل والأردن وقطر ويجتمع مع كبار الدبلوماسيين هناك.

وهذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وستشمل إسرائيل ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 حزيران/يونيو، بحسب المصدر نفسه.