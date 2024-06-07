الجيش الأردني يرسل طائرة مساعدات طبية وإغاثية للبنان

وطنا اليوم:أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الخميس، طائرة مساعدات طبية وإغاثية متوجهة إلى لبنان استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

وتحمل الطائرة 18 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم يد العون والمساعدة إلى لبنان.

وحضر تسليم الطائرة سفير الاردن في جمهورية لبنان وليد الحديد وممثل من الجانب اللبناني.