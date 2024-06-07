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تعيين الدكتور محمد جميل العمرو في اللجنة التوجيهية العليا لحزب الوطني الإسلامي

7 يونيو 2024
تعيين الدكتور محمد جميل العمرو في اللجنة التوجيهية العليا لحزب الوطني الإسلامي

وطنا اليوم_في خطوة تعكس التزام حزب الوطني الإسلامي بتطوير بنيته التنظيمية والسياسية، صدر قرار بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا لتقييم البرامج والأراء المستقبلية للحزب. وقد تم اختيار الدكتور محمد جميل العمرو عضواً في هذه اللجنة الهامة.

 

وتم توجيه خطاب رسمي للدكتور العمرو من قبل الأمين العام للحزب، المحامي الدكتور مصطفى العماوي، يوضح فيه أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال بناء هيكل الحزب في كافة فروع المملكة. وأشار العماوي في خطابه إلى أهمية الدور الذي ستقوم به اللجنة في صياغة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى قيادة الوطن نحو مستقبل أفضل.

 

وأعرب الحزب عن تقديره للدكتور العمرو، الذي يتمتع بخبرات علمية وعملية واجتماعية متميزة، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

 

يذكر أن الحزب يسعى من خلال هذه اللجنة إلى تحديث المنظومة السياسية وإشراك الخبرات الوطنية في تحقيق رؤيته المستقبلية.


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