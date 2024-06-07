ضبط 632 متسولا ومتسولة في الأردن خلال أيار

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، تقريرها عن شهر أيار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

استقبلت الوزارة بحسب التقرير، 9074 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و190 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة حضانتين، وألحقت 31 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 21 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 5 أطفال.

وبين التقرير، أنه تم استقبال 1726 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6305 جمعيات، وجرى تسجيل 24 جمعية محلية، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 55 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 71 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 10 جمعيات، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 15 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 14 هيئة.

وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 161 حدثا.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 906 أسر، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) 51183 أسرة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 76 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 224 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التشغيل 100 أسرة، وعدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد 5500 أسرة ،فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 91 بالمئة .

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 329 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 632 متسولا ومتسولة.