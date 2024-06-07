بدء الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:بدأت الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وذلك عند الساعة 4 عصرا من اليوم الجمعة في جميع محافظات الأردن رغم الاجواء الحارة.

فقد أفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأن الطقس في الأردن، الجمعة، يستمر جافا وحارا في في أغلب المناطق، وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتقام فعاليات وأنشطة يومي الجمعة والسبت في جميع المحافظات، بمناسبة اليوبيل الفضي.

وأشار بيان حكومي سابق إلى أنه “يمكن الاستمتاع بالنشاطات الترفيهية المجانية في متحف الدبابات في عمّان من الساعة الـ 10 صباحا”.

وتبدأ الفعاليات والأنشطة السبت من الساعة الـ 10:00 صباحا في جميع المحافظات، باستثناء العقبة، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة الـ 6:00 مساء.

وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية للأطفال، وعروضا ثقافية وفلكلورية، وألعابًا نارية، وبازارات لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية.

والدخول مجاني للمواقع في محافظات المملكة كافة، بحسب البيان.

وكانت إدارة السير أعلنت تفاصيل الخطّة المرورية والإغلاقات والتحويلات التي سترافق فعاليات اليوبيل الفضّي المُقرّر إقامتها الأحد.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم ابتداء من الساعة الثالثة والنصف عصر الأحد الموافق 9/6/2024 إجراء الإغلاقات والتحويلات على النحو الآتي:

1. السير القادم من صويلح باتجاه المدينة الطبية، تحويله إلى أعلى دوار خلدا باتجاه شارع وصفي التل.

2. ⁠السير القادم من شارع وصفي التل – خلدا يتم تحويله باتجاه صويلح.

3. ⁠السير القادم من جهة الفحيص – دوار البكالوريا يتم تحويله يمينا باتجاه شارع جمعة الشلبي – شارع آل البيت.

4. ⁠السير القادم من طريق المطار باتجاه الدوار الثامن يتم تحويله باتجاه السابع والقادم من الصناعة يتم تحويله لشارع الملكة زين والقادم من البيادر يتم تحويله باتجاه السابع.

5. ⁠السير القادم من جهة الدوار السابع يتم تحويله باتجاه شارع الأميرة ثروت.

6. ⁠فيما سيتم غلق وتحويل الطرق الفرعية كافّة المغذّية لشارع الملك عبدالله الثاني من الدوار الثامن ولغاية دوار خلدا إضافة إلى الطرق الواصلة لإشارة النسر.

⁠ووضعت الخطة تسهيلات محددة لمراجعي مدينة الحسين الطبية خلال مدد الإغلاق (من دوار الأعيان باتجاه شارع محمد الدحلة، شارع الحجاز باتجاه شارع الشعب باتجاه شارع سعيد خير وصولا للمدينة الطبية).

وتشمل الخطة نشر أعداد كبيرة من رقباء السير والدوريات المرورية للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين.

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالفعاليات الوطنية.

ودعت إدارة السير الجميع إلى التقيد بإرشادات وتعليمات رقباء السير المنتشرين على الطرق لتقديم الخدمة لهم وتسهيل تحركاتهم.

وأكدت إدارة السير أهمية هذه المناسبة، لترفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، أسمى آيات التهنئة والتبريك مقرونة بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يديم على الأردن التقدم والأمن والاستقرار.