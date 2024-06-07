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بسبب التشديد والتضييق.. 30 ألفا فقط أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

7 يونيو 2024
بسبب التشديد والتضييق.. 30 ألفا فقط أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف، اليوم، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى في المسجد المبارك.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.


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