ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أوقعت غارات إسرائيلية استهدفت مواقع مختلفة من قطاع غزة اليوم الجمعة عشرات الشهداء، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوة إسرائيلية بدير البلح في عملية أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بغزة وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و221 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 36 ألفا و731 شهيدا و83 ألفا و530 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

استهداف واشتباكات

من جانب آخر، قالت كتائب القسام إنها قصفت منزلا تحصنت به قوة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة بقذيفة “تي بي جي” وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية لإجلاء القوة الإسرائيلية.

وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد العطار وصالة مراج غرب رفح بجنوب قطاع غزة.

وتأتي الاشتباكات في وقت تحاول فيه قوات الاحتلال التوغل باتجاه شاطئ رفح.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الجيش تمكنت خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة من القضاء على عشرات المسلحين شرقي البريج ودير البلح، كما عثرت على أسلحة ومعدات ووسائل قتالية بمنطقة رفح.

وأضاف المتحدث في بيان أن قوات الفرقة 98 هاجمت بالتعاون مع سلاح الجو مواقع وبنى تحتية في القطاع وقتلت قائد فرقة مسؤولا عن إطلاق قذائف باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأوضح البيان أن الفرقة 162 تواصل القتال في رفح، وعثرت خلال مداهماتها على وسائل قتالية عدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.