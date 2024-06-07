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سوري يتجول بجثة زوجته في شوارع تركيا ثم يلقيها في القمامة

7 يونيو 2024
سوري يتجول بجثة زوجته في شوارع تركيا ثم يلقيها في القمامة

وطنا اليوم:بجريمة مروعة هزت مدينة غازي عنتاب التركية، أقدم رجل سوري على قتل زوجته “أم لثلاثة أطفال” طعناً وإلقاء جثتها في القمامة، بحسب وسائل إعلام تركية.
وتم العثور على جثة المرأة، وهي داخل كيس بحاوية قمامة في شارع دولوكبابا بمنطقة شيهيت، مصابة بطعنات في حلقها وأجزاء مختلفة من جسدها.
وعثرت الشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث فور إشعارها، على جثة ديبي سيفاد (30 عاما)، وهي مواطنة أجنبية وأم لثلاثة أطفال.
وتبين أن زوجها المعتقل ع.م (35 عاما)، قتلها ثم حملها إلى شرفة المنزل ووضعها في كيس، وألقاها في حاوية قمامة على بعد 30 مترا من البيت، واتجه إلى مكان عمله كأن شيئا لم يحصل.
وأظهرت كاميرات المراقبة القاتل وهم يحمل كيسا على كتفه ويتجول به في الشارع، ثم ينظر حوله ويتجه بسرعة نحو حاوية القمامة.
وأفادت مصادر بأن المغدورة، غادرت منزلها ولجأت إلى أقاربها بسبب تعرضها للعنف منذ فترة، لكن بعد تدخلهم تصالحت مع زوجها وعادت إلى منزلها.
وقال الجيران إنهم كانوا يسمعون باستمرار أصوات صراخ من المنزل الذي انتقل إليه الزوجان قبل شهر.


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