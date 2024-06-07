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هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب ديالى

7 يونيو 2024
هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب ديالى

وطنا اليوم:أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، وقوع هزة أرضية في محافظة ديالى شرقي البلاد بقوة 4.1 درجة على مقياس “ريختر”.
وقالت الوزارة في بيان، إن الهزة الأرضية التي سجلت في تمام الساعة 08:54:11 صباحاً بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 4.1 درجة وتبعد 34 كيلو مترا جنوب شرق خانقين من محافظة ديالى شرقي البلاد.
وأضافت الوزارة أنه لم ترد معلومات عن أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.
ويشهد العراق نشاطًا زلزاليًا مستمرا بدرجات متفاوتة من الشدة. والمناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية هي الأكثر تعرضًا لهذه الزلازل بسبب قربها من الحدود الجيولوجية بين الصفائح التكتونية.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وتأثرت مناطق في محافظة السليمانية بشدة. وأسفر الزلزال عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، مع تدمير واسع في البنية التحتية.


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