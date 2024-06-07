مسيرات حاشدة في محافظات الأردن تضامنًا ونصرةً لغزة

وطنا اليوم:انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيراتٌ شعبيةٌ حاشدةٌ في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك للتعبير عن التضامن مع أهلنا في فلسطين وغزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية.

ورفع المشاركون شعار (من 5 حزيران إلى 7 اكتوبر.. من النكسة إلى الانتصار)، مشددين على أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من اكتوبر الماضي تشكّل انتصار متكاملا على العدوّ الصهيوني.

وجاءت المسيرات بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والفعاليات الشبابية والشعبية، تحت شعار بعزيمة المقاومة الرد قادم على مجازر الاحتلال، تعبيرًا عن انحياز الشارع الأردني لغزة ومقاومتها الباسلة والوقوف إلى جانبها بالدعم والإسناد.