بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مسيرات حاشدة في محافظات الأردن تضامنًا ونصرةً لغزة

7 يونيو 2024
مسيرات حاشدة في محافظات الأردن تضامنًا ونصرةً لغزة

وطنا اليوم:انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيراتٌ شعبيةٌ حاشدةٌ في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك للتعبير عن التضامن مع أهلنا في فلسطين وغزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية.
ورفع المشاركون شعار (من 5 حزيران إلى 7 اكتوبر.. من النكسة إلى الانتصار)، مشددين على أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من اكتوبر الماضي تشكّل انتصار متكاملا على العدوّ الصهيوني.
وجاءت المسيرات بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والفعاليات الشبابية والشعبية، تحت شعار بعزيمة المقاومة الرد قادم على مجازر الاحتلال، تعبيرًا عن انحياز الشارع الأردني لغزة ومقاومتها الباسلة والوقوف إلى جانبها بالدعم والإسناد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:24

#عاجل.. محتجون مناصرون لغزة يعتزمون محاصرة البيت الأبيض

09:23

انخفاض قليل على الحرارة السبت وانحسار الموجة الحارة الأحد

08:52

مكتب شباب حزب إرادة : مجالس إتحادات الطلبة هي مستقلة قانونا وستبقى 

23:32

حزب إرادة يشارك في المناظرة السياسية للأحزاب في جامعة الزيتونة

20:48

بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن الاعتداء على رئيس تحرير الغد

20:38

صاحب الصورة الأيقونية .. حمزة أبوحليمة يوجه رسالة للاحتلال

20:30

بلينكن سيسافر لإسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل

20:24

وسط ارتفاع في التضخم.. تعرف على كلفة الحج في دول عربية

20:15

الجيش الأردني يرسل طائرة مساعدات طبية وإغاثية للبنان

19:49

ضبط 632 متسولا ومتسولة في الأردن خلال أيار

19:49

تعيين الدكتور محمد جميل العمرو في اللجنة التوجيهية العليا لحزب الوطني الإسلامي

19:33

هجمات على كنتاكي وأخواتها بالعراق تنذر بتصعيد الغضب ضد أميركا

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024