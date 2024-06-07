بعد مجزرة ود النورة.. مقتل العشرات بقصف مدفعي قرب الخرطوم

وطنا اليوم:أفاد ناشطون سودانيون الجمعة بأن نحو 40 شخصا قتلوا في قصف «مدفعي عنيف» من ♫قوات الدعم السريع» على أم درمان، ضاحية الخرطوم.

وذكرت «تنسيقية لجان مقاومة كرري» في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن «قوات الدعم السريع» قصفت الخميس أم درمان، والحصيلة «حتى الآن … 40 مواطناً/مواطنة شهداء، وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة».

وأضافت: «لا يوجد حصر دقيق لعدد شهداء اليوم بأم درمان».

وأوضحت التنسيقية أنّ «أغلب المتوفين وصلوا لمشفى النو التعليمي، والبقية لمستشفيات خاصة والبقية الأخرى تمّ دفنهم قبل وصولهم للمستشفيات من قبل ذويهم».

واتهم ناشطون «قوات الدعم السريع» التي تحارب الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023، بتنفيذ هجوم دامٍ على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة في وسط السودان، أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص بينهم 35 طفلاً.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الليلة الماضي، الهجوم الذي قيل إن قوات الدعم السريع نفذته في 5 حزيران في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وحث الأمين العام في بيان صدر باسمه “جميع الأطراف على الامتناع عن شن أي هجمات يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين أو تلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية”، معرباً عن “قلقه العميق إزاء المعاناة الهائلة للشعب السوداني نتيجة لاستمرار الأعمال العدائية”.

وشدد غوتيريس، على أن الوقت قد حان لجميع الأطراف لإسكات بنادقهم في جميع أنحاء السودان والالتزام بالطريق نحو السلام المستدام للشعب السوداني، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية وبالعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الصراع.