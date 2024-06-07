تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

وطنا اليوم:بعد الفرحة الكبيرة التي عاشتها الجماهير الأردنية، ابتهاجا بالفوز الكبير للمنتخب الأردني “النشامى” على منتخب طاجيكستان بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت على ستاد عمان الدولي تترقب الجماهير موعد المواجهة المقبلة أمام المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس آسيا 2027.

وحقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا على طاجكستان بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل رسميا إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العام 2026 ويضمن التأهل لنهائيات آسيا 2027، قبل مواجهة الأخضر السعودي.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يتصدر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الانتصار على باكستان (4-0) و(3-0)، والأردن (2-0) وطاجيكستان (1-0)، ثم تعادل مع نفس المنتخب خارج الديار (1-1).

في المقابل، يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارت على باكستان (3-0) و(7-0) وعلى طاجيكستان (3-0)، بينما تعادل مع نفس المنتخب (1-1).

وكانت مباراة الذهاب بين الأردن والسعودية انتهت بفوز المنتخب السعودي على النشامى في ستاد عمان الدولي بثنائية صالح الشهري، في نوفمبر الماضي، بينما ستكون المباراة المقبلة تحصيل حاصل بعدما ضمن المنتخبان التأهل رسميًا إلى المرحلة التالية من التصفيات.

متى موعد المباراة؟

ستقام مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو/حزيران 2024، على ستاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية والأردن، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.