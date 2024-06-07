المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:صرح الدكتور فوزي الحموري مدير عام المستشفى التخصصي عن إطلاق المستشفى لحملة واسعة للتبرع بالدم وبالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة؛ دعماً وتضامناً مع أهلنا في قطاع غزة، معلناً بأن حملة التبرع بالدم ستبدأ يوم السبت الموافق 8/6/2024 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح الحموري بأن هذه الحملة ستكون الثانية حيث حققت الحملة السابقة والتي أقامها المستشفى في الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي والتي تم تنظيمها غداة بدء العدوان الغاشم على القطاع مباشرة وقد حققت أعداداً ضخمة من المتبرعين حيث تم تصنيفها بأنها أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ المملكة، ونظراً للإقبال الشديد الذي شهدته الحملة الأولى من نشامى ونشميات الوطن أعرب الحموري عن توقعاته بتحقيق أعداداً مماثلة أو تزيد مشيراً إلى أن الوضع الآن في القطاع أمسى كارثياً وأكثر خطورةً من قبل وأن أعداد الجرحى والمصابين زاد عن 80 ألف إصابة في حين أن غالبية المستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، موضحاً بأن هذه الحملة ستتيح الفرصة لكافة المواطنين الأردنيين بالقيام بدورهم الإنساني بالتبرع بالدم ودعم الجرحى والمصابين هناك في القطاع.

وحيث أن هذه الحملة سبقها سلسلة من الحملات الإغاثية الإنسانية وتسيير الفرق الطبية وإرسال المستلزمات الطبية والإنسانية إلى القطاع من قبل المستشفى التخصصي أكد الحموري على التزام المستشفى باستمرار تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية الممكنة للأشقاء في غزة مشيراً بأن ذلك يأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله في تقديم الدعم الإنساني والطبي، والمواقف المشرفة لجلالته في مختلف المحافل الدولية لوقف العدوان على غزة.