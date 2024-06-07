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“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

منذ 20 دقيقة
“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان أغنية “أردني” وذلك احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية.
ويحرص بنك الإسكان باعتباره جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني على مشاركة الوطن أفراحه بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين جميعاً، وكل عام والأردن قيادةً وشعباً بألف خير.


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