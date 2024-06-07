السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى السلفادور عدلي قاسم الخالدي مؤخرا في حفل تنصيب فخامة الرئيس نجيب بوكيلة، رئيسا لجمهورية السلفادور، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

ونقل الخالدي، خلال الحفل الذي أقيم في القصر الوطني في العاصمة سان سلفادور، تهنئة جلالة الملك للرئيس بوكيلة بثقة الشعب السلفادوري، وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلاده، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وحضر الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود المدعوة.