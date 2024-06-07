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بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

منذ 41 دقيقة
بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، عن البدء بتفويج الحجاج الأردنيين لمكة المكرمة الجمعة، من ابيار علي”الميقات”.
وقال الخلايلة للبعثة الإعلامية الأردنية لدى تفقده الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة فجر الجمعة، إن عملية التفويج ستبدأ منذ ساعات صباح الجمعة، مؤكداً أن الخدمات التي تنتظر الحجاج في مكة المكرمة ستنال رضاهم.
وأضاف الخلايلة، أن جميع الحجاج الأردنيين بخير ولم تسجل أي حوادث تذكر، مشيراً إلى أنه سيجري الانتهاء من تفويج الحجاج القادمين بشكل نهائي الجمعة، وذلك لغايات تسهيل عملية تسكينهم في فنادق مكة المكرمة، خاصة وأن عملية التفويج تتم بكل يسر وسهولة.
وبين أن الوزارة أنهت جميع الترتيبات المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة، وسيتم استقبالهم فور وصولهم، وتسكينهم في الفنادق المخصصة لهم، مشيرا إلى إرسال البعثة الإدارية لمكة المكرمة لاستلام الفنادق والتأكد من جاهزيتها مسبقاً.
وكان حجاج الأردن اكتمل وصولهم للمدينة المنورة، حيث يمكثون فيها 3 أيام قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لإداء مناسك العمرة، ومن ثم الصعود لعرفات ومواصلة شعائر الحج في مزدلفة ومنى.


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