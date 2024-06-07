حزب إرادة يهنيء خريجي جامعة مؤتة – الجناح العسكري

وطنا اايوم- نشر حزب إرادة رسالة التهنئة التالية لخريجي جامعة مؤتة – الجناح العسكري :

في لحظات مثل هذه، نرى تجسيدًا حيًّا للعبارة التي تنصّ أن السيف والقلم هما جناحا العزة والشرف. اليوم، يبارك حزب إرادة بفخر واعتزاز لخريجي الجناح العسكري في جامعة مؤتة. لقد أثبتم أن القوة والعلم يسيران جنبًا إلى جنب، وأن الوطن يحتاج إلى السواعد القوية والعقول المستنيرة ليصنع مجده ويعزز أمانه.

إن الجناح العسكري في جامعة مؤتة هو محور لتكوين القادة الذين يمتلكون الشجاعة والعزيمة لحماية الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار. فمن خلال تدريبهم المتميز وتعليمهم العميق، يصبح الخريجون من هذا الجناح جاهزين لمواجهة التحديات الأمنية بكل قوة وإتقان.

نهنئكم، أنتم الذين اخترتم طريق الشجاعة والعلم، أنتم الذين قررتم أن تكونوا الدرع الواقي والقلم الهادي. تهانينا أيضًا لأهاليكم الكرام، الذين غرّسوا فيكم قيم الشرف والولاء، وشاركوكم في هذا الإنجاز العظيم.

يا خريجي السيف والقلم، انطلقوا في ميادين الحياة، احملوا مسؤولية الدفاع عن وطننا الغالي، وابنوا جسور المعرفة والإبداع. إن الوطن ينظر إليكم بعين الأمل والتفاؤل، فكونوا دائمًا على قدر الثقة التي وُضعت فيكم.

بكل فخر واعتزاز، نبارك لكم ولأهاليكم وللوطن هذا الإنجاز العظيم. سرتم على درب الشرف، وأنتم الآن تضيئون لنا مستقبلًا مشرقًا.

حزب إرادة، عمان ، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٦