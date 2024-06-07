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حزب إرادة يهنيء جامعاتنا الأردنية بتقدمها الملحوظ بالتصنيفات الدولية

7 يونيو 2024
حزب إرادة يهنيء جامعاتنا الأردنية بتقدمها الملحوظ بالتصنيفات الدولية

وطنا اليوم-يعرب مكتب الشباب في حزب إرادة عن سعادته بتقدم الجامعات الأردنية في تصنيف QS العالمي ٢٠٢٥،حيث حلت الجامعة الأردنية في المرتبة رقم ٣٦٨ عالميا وفقا للتصنيف المذكور، ويعرب الحزب عن بالغ سعادته بهذه الإنجازات التاريخية ويتمنى دوام التقدم في المجالات العلمية والبحثية للجامعات الأردنية لما لها من دور في تحقيق السمعة الإيجابية وزيادة الثقة بمخرجات التعليم العالي في الأردن وتوفير الفرص الوظيفية والمنح الدراسية لخريجين الجامعات الأردن .

 

كما ويفخر حزب إرادة بإنجاز جامعة اليرموك ، حيث صنفت جامعة اليرموك ضمن أفضل ٣٧٥ جامعة على مستوى العالم في تأثير الخريجين في وصولهم للمواقع والمناصب القيادية المرموقة محليا ودوليا ، مما يعكس أثر الجامعة على صقل شخصيات خريجيها .

وذكر الأمين العام المساعد لشؤون الشباب في حزب إرادة أحمد البواعنة، أن التوجيهات والرعاية الملكية لملف التعليم في الأردن ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات، كما وأشار إلى اعتزازه بجميع الجامعات الأردنية الأخرى التي دخلت هذا التصنيف وحققت نتائج إيجابية وتقدما مستمرًا.

 

ويتقدم الحزب بالتهنئة لإدارات الجامعات الأردنية ويتأمل منهم مزيدا من العمل لاستمرار التقدم والنجاح في قطاع التعليم العالي لما له من أثر إيجابي على طلبتنا والشباب عموما في الأردن.


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