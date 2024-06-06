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وزيرة النقل تهنئ بمناسبة ترفيع ولي العهد الى رتبة رائد

6 يونيو 2024
وزيرة النقل تهنئ بمناسبة ترفيع ولي العهد الى رتبة رائد

وطنا اليوم:تتقدم وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني وأمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة وموظفي وزارة النقل كافة بأســمى آيـــات التهنئـــة والتبريك لمقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيع سموه إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.
سائلين الله – جلت قدرته- بأن يحفظ الفارس الهاشمي الأمين ذخراً وفخراً للوطن، فـي ظل جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وحفظ الوطن في ظله.
ألف مبروك لسموكم.


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