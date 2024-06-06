أسبوع توعوي في عمان الأهلية حول قانون السير والمخدرات والجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية أسبوعاً توعوياً متميزا ضم العديد من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات منها : ورشة توعوية حول نظام النقاط المرورية وأبرز التعديلات على قانون السير ، وأخرى حول آفة المخدرات وثالثة حول الجرائم الالكترونية .

فقد نظمت العمادة ورشة توعوية حول نظام النقاط المرورية وأبرز التعديلات على قانون السير بالتعاون مع محافظة البلقاء ومديرية الأمن العام/ المعهد المروري الأردني يوم الأحد الموافق 2- 6- 2024 على مدرج نزار قباني.

وحضر الورشة كلا من عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات و نائب العميد الدكتورة نور الدباس والسيدة نادية المبارك ممثلة عن محافظة البلقاء وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وطلبة الجامعة.

وركز النقيب معتز المجالي من المعهد المروري الأردني خلال هذه الورشة على شرح نظام النقاط المرورية الذي يتم تطبيقه في الأردن، والذي يهدف إلى تحسين السلامة المرورية من خلال متابعة سلوك السائقين وتسجيل النقاط على المخالفات المختلفة.

كما تناولت الورشة التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون السير، لتوضح كيفية تأثير هذه التعديلات على السائقين والمواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة للوقاية من الحوادث المرورية.

وأتاحت الورشة للطلاب فرصة لطرح الأسئلة والتفاعل، مما ساهم في تعزيز فهمهم للموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية وأهمية الالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على سلامة الجميع.

وقد قام الدكتور مصطفى العطيات بتسليم درع الجامعة للنقيب معتز المجالي ممثلا عن المعهد المروري الأردني .

أيضاً نظمت العمادة بالتعاون مع محافظة البلقاء ومديرية الأمن العام/ إدارة مكافحة المخدرات، محاضرة توعوية لطلبة الجامعة حول آفة المخدرات يوم الاثنين الموافق 3-6-2024 على مدرج نزار قباني.

حيث شهدت المحاضرة حضور كلا من عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات ونائب العميد الدكتورة نور الدباس و السيدة نادية المبارك ممثلة عن محافظة البلقاء وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وطلبة الجامعة.

وتحدث الرائد معتصم أبو عناب/ رئيس قسم مكافحة المخدرات في محافظة البلقاء عن أشكال المخدرات وأنواعها، واصفاً إياها بأنها أخطر الآفات التي تعاني منها معظم المجتمعات في العالم، بالإضافة إلى طرق العلاج منها.

وأشار أبو عناب إلى أضرار المخدرات الجسيمة سواء من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، موضحاً بأن المشكلة لم تعد تقتصر على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معني أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والفئات.

كما تطرق خلال المحاضرة إلى دور الأسرة في مراقبة الأبناء، وأن الخطوة الأولى في مكافحة المخدرات تبدأ من الأسرة، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عمليات لبيع المخدرات أو الترويج لها.

وفي ختام المحاضرة تم اصطحاب الطلبة في جولة للإطلاع على المعرض المتنقل للمخدرات لمعرفة أنواعها وأشكالها بهدف زيادة الوعي لديهم.

وقد قامت الدكتورة نور الدباس بتسليم درع الجامعة للرائد معتصم أبو عناب.

واختتمت العمادة فعاليات الأسبوع التوعوي بعقد محاضرة حول الجرائم الالكترونية بالتعاون مع محافظة البلقاء ومديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 4-6-2024 على مدرج نزار قباني.

حيث شهدت المحاضرة حضور كلا من عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات و نائب العميد الدكتورة نور الدباس والسيدة نادية المبارك ممثلة عن محافظة البلقاء وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وطلبة الجامعة.

وتحدث النقيب أيوب أبو الربيع من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في محافظة البلقاء حول مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها وأشكالها والعقوبات المترتبة على الجرائم الالكترونية، بالإضافة إلى آليات الحماية على الانترنت وأماكن اللجوء عند التعرض لجريمة الكترونية.

وبين أبو الربيع بأن الجهل في قانون الجرائم الالكترونية قد يجعل من مستخدمي الانترنت ضحية أو يوصلهم إلى السجن باعتبارها جرائم حقيقية، حيث يقع كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في إشكالات قانونية يصل بعضها إلى حد انطباق وصف الجناية عليه، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الأحيان الجهل بالقانون، وبالتالي تؤدي هذه الإشكالات إلى تدمير حياة العديد من الشباب الذين يقعون ضحية لجهلهم ولاستغلال الآخرين.

وأوضح النقيب أيوب أبو الربيع في نهاية المحاضرة بأن إحصائيات وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام أظهرت ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الالكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام.

و قد قامت الدكتورة نور الدباس بتسليم درع الجامعة للنقيب أيوب أبو الربيع.