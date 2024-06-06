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الأردن يدين بأشد العبارات استهدف الاحتلال لمدرسة تأوي نازحين في غزة

6 يونيو 2024
الأردن يدين بأشد العبارات استهدف الاحتلال لمدرسة تأوي نازحين في غزة

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاستهداف المتواصل والممنهج لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومراكز الأمم المتحدة، والذي كان آخره العدوان الذي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات في قطاع غزة اليوم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة إلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.


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